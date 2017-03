Finito l'incubo delle prostitute: in manette una coppia di fratelli

Perseguitavano le prostitute ed i loro clienti. Minacce, violenze, rapine, finché le vittime non si sono rivolte alle forze dell'ordine riuscite nell'arresto di entrambi i violenti.

La vicenda ha avuto luogo in contrada Sannereto ad Acerra. È lì che una 25enne della Romania ed una 28enne del Kirghizistan erano solite prostituirsi. In circa 20 giorni sono state prese di mira dai violenti – una coppia di fratelli – per 14 volte.

Venivano aggredite mentre erano appartate con clienti, quindi prese a schiaffi, minacciate con coltelli e bastoni, e infine rapinate. Prima di scappare gli aggressori buttavano via le chiavi delle auto o ne bucavano le gomme così da non farsi seguire, e s'impossessavano degli smartphone in modo che nessuno potesse chiamare le forze dell'ordine.

Attraverso le descrizioni delle vittime, i carabinieri hanno messo in manette un 35enne. Suo fratello di 38 anni, inizialmente latitante, è stato individuato una volta sceso da un bus alla stazione ferroviaria di Caserta ed arrestato.