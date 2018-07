Terzigno, arrestati i fratelli baby-rapinatori. Le immagini del colpo

Sono di Torre Annunziata ma avevano scelto Terzigno come teatro dei loro crimini. Sono finiti in manette due fratelli rapinatori seriali di 16 e 18 anni, accusati di rapina e porto abusivo di arma da fuoco.

Le indagini dei carabinieri hanno individuato in questi ragazzi i criminali che il 30 giugno scorso, alle 20, con volto coperto da caschi integrali, hanno fatto irruzione in una farmacia di Terzigno. Uno di loro era anche armato e sono riusciti a prendere 350 euro dalla cassa, fuggendo con un ciclomotre.

La coppia di rapinatori è tornata in azione il 6 luglio, sempre a terzigno, per rapinare una pizzeria, spaventando il proprietario con l'arma da fuoco. Più misero il bottino di 150 euro arraffato in questo secondo raid. I due giovani sono stati riconosciuti alle descrizioni delle vittime e alle immagini registrate dal circuito di sorveglianza della pizzeria. Sono entrambi stati accompagnati al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.