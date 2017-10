Ubriachi tamponano una coppia e tentano di investire poliziotti: arrestati

Momenti concitati ieri sera a Giugliano, dove due persone alla guida in stato d'ebbrezza hanno colpito una vettura e poi provato ad investire degli agenti di polizia. A riportare la notizia è TeleClubItalia.

Tutto è accaduto intorno alle 21, in via Fratelli Maristi. Le vittime del tamponamento sono una coppia di coniugi, che stavano recandosi ad un appuntamento con due amici poliziotti. Spaventati da quanto accaduto hanno chiamato in soccorso questi ultimi, a pochi passi. Quando gli agenti si sono presentati le persone che erano alla guida dell'auto che aveva causato l'incidente – due extracomunitari – sono risaliti in macchina e hanno provato a investire i poliziotti per poi scappare.

Ad avviare le indagini, subito dopo, è stata la polizia municipale. Ritrovata su via San Rocco l'auto, i due sono stati identificati, raggiunti ed arrestati. Si è scoperto potrebbero essere coinvolti in un traffico di auto rubate, da lì la fuga precipitosa alla vista della polizia.