Coppia in manette: avevano rapinato un uomo della carta per il reddito di cittadinanza

Una rapina aggravata, commessa nella villa comunale di Portici. È l'accusa per una coppia, un uomo e una donna, che la polizia di Portici-Ercolano ha messo in manette e portato in carcere ieri mattina.

Sono ritenuti i responsabili di un “colpo” ai danni di una persona. Gli avrebbero sottratto uno zainetto contenente la carta per usufruire del reddito di cittadinanza.

Sono state le indicazioni fornite dalla vittima, insieme alla segnalazione effettuata dall'Ufficio postale di Portici sull'utilizzo della carta rubata in alcuni negozi (di cui uno videosorvegliato) a permettere agli agenti di individuare i presunti autori della rapina.