Cronaca Ottaviano / Via Zabatta

Arrestati due cittadini cinesi: trasportavano un 19enne ivoriano nel furgone

I due, domiciliati a Terzigno, sono stati fermati per un controllo ad Ottaviano. Il mezzo non era omologato per trasportare persone: il loro tentativo di corrompere i carabinieri gli è valso l'arresto