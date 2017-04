Sfondano la porta di casa e picchiano una donna: difendeva il figlio

Arrestati un 42enne ed un 18enne ad Ercolano. I due, già noti alle forze dell'ordine, erano sottoposti rispettivamente ai domiciliari e alla permanenza in casa.

Secondo gli inquirenti, avrebbero fatto irruzione nell’abitazione di una 68enne buttando giù la porta, per poi aggredirla con una mazza di legno. A quanto pare, l'obiettivo dei malviventi era il figlio di questa, 33enne già noto alle forze dell'ordine.

Mentre la donna ha riportato traumi al volto giudicati guaribili in 7 giorni, i presunti responsabili sono stati individuati e arrestati poco dopo il fatto, in un circolo per anziani.