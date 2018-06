Doppio arresto per violenze e stalking: nei guai due 22enni

Due giovani di 22 anni, sono stati messi in manette dai carabinieri in due distinte occasioni, al Vomero e a Ponticelli.

Nel primo caso è stato arrestato un ragazzo residente in via Raffaello già noto alle forze dell'ordine. I militari sono intervenuti d’urgenza a casa sua in seguito di richiesta al 112: poco prima aveva minacciato la madre 63enne per costringerla a consegnargli del denaro che avrebbe usato per acquistare droga. Non si trattava – è stato scoperto dopo accertamenti – del primo episodio simile cui si rendeva protagonista.

A Ponticelli invece è stato arrestato un 22enne di via Oplonti già noto alle forze dell'ordine: tra aprile e giugno aveva perseguitato l'ex fidanzata, una 21enne di Volla, con minacce di morte, pedinamenti e un'aggressione fisica.