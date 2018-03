Venditrici hot, seducevano anziani per derubarli: arrestate

Agivano anche in Campania ed in particolare a Napoli. Due ragazze, di Brindisi, si fingevano venditrici porta a porta, adescando anziani per poi derubare i loro appartamenti.

Riuscite ad entrare in casa, una si spogliava per sedurre la vittima, e l'altra ripuliva l'appartamento di soldi ed oggetti di valore.

I principali colpi li hanno messi a segno il mese scorso: alcuni uomini derubati le hanno riconosciute e denunciate.

Di cittadinanza rumena, le due sono state arrestate dai carabinieri di San Michele Salentino.