Inseguimento a folle velocità: arrestati due ragazzi

I carabinieri della compagnia di Giugliano sono ieri stati impegnati in un'operazione “Alto Impatto”, che ha portato all'arresto di tre persone tra Grumo Nevano e Casandrino.

Facile l'arresto di un 43enne – pregiudicato di Mugnano, che dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione per vari reati tra cui concorso in ricettazione, truffa e falso – meno quello delle altre due persone finite in manette.

I militari sono stati costretti ad inseguire i due fuggitivi in sella ad una moto: nascondevano 98 grammi di hashish, la moto non aveva copertura assicurativa ed il guidatore era senza patente. Si trattava di due ragazzi incensurati residenti a Sant'Antimo.