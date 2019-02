Studentesse nei guai: avevano rubato dei ceri nel Santuario della Madonna di Zaro

I carabinieri di Ischia hanno tratto in arresto una studentessa 20enne giù nota alle forze dell'ordine e due sue complici 20enne di origini romene ma residenti sempre a Forio.

Le tre, la scorsa notte, forse mosse dall’intento di rubare le offerte hanno rotto il lucchetto che chiudeva la recinzione del santuario della Madonna di Zaro e si sono intrufolate al suo interno. Dopo aver tentato di scassinare l’armadietto in cui erano custodite le offerte, avevano arraffato dei ceri prima di fuggire per l'arrivo dei carabinieri.

I militari, entrati in chiesa, hanno bloccato le ragazze e rinvenuto nei loro zaini i ceri rubati ed arnesi atti allo scasso. Le arrestate sono ora in attesa di giudizio che avverrà per direttissima.