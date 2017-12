Casalesi, arrestate le donne degli Zagaria: per loro gli stipendi del clan | VIDEO

Le indagini sul loro conto sono state coordinate dalla Dda della Procura di Napoli

Sono finite in manette in quattro, tutte donne, tutte con legami di parentela con lo storico boss dei casalesi Michele Zagaria. Secondo gli inquirenti, erano destinatarie di risorse economiche del clan riservate al pagamento dello "stipendio" mensile agli affiliati.

Si tratta di Beatrice Zagaria, sorella di Michele; Francesca Linetti, moglie di Pasquale Zagaria, fratello di Michele e anch'egli detenuto; Tiziana Piccolo, moglie di Carmine Zagaria, anch'egli fratello di Michele e al momento sottoposto alla sorveglianza speciale; infine di Patrizia Martino, moglie di Antonio Zagaria, altro fratello di Michele, anch'egli detenuto.

In particolare gli investigatori hanno utilizzato un virus informatico per accedere alle chat social utilizzate dalle arrestate.