Mamma e figlia spacciatrici in manette: la droga era nel bucato

Madre e figlia, 53 e 32 anni, sono state arrestate ad Ercolano per detenzione di stupefacenti. Come riportato dal Mattino, sono ritenute dagli inquirenti vicine al clan Ascione.

La droga, rinvenuta nel corso di una perquisizione, era nascosta nelle lenzuola stese ad asciugare. Avevano 22 grammi di hashish.

Non appena si sono accorte dell'arrivo dei carabinieri le due hanno provato a disfarsi di altri stupefacenti gettandoli nel water. In casa avevano anche materiale per pesare e confezionare la droga. Per loro è scattato il processo per direttissima.