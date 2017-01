Furto al centro commerciale, rubano sei videogames: arrestate

Sono finite in manette per furto. Due donne, una 32enne ed una 26enne, entrambe napoletane, si erano impossessate di sei videogiochi della Ps4 all'Auchan di Giugliano per un valore totale di 385 euro.

A farmarle sono inizialmente stati gli addetti alla sorveglianza, che si erano accorti le due avessero oltrepassato le casse senza pagare. Un controllo effettuato sui filmati ripresi dalle telecamere interne ha poi confermato il furto: le due, nelle immagini, si disfavano degli involucri antitaccheggio dei dvd.

La polizia, contattata dal negozio, ha esteso i propri controlli all'auto delle due: nel loro Suv erano nascosti altri quattro videogames. La refurtiva è stata riconsegnata al supermercato, mentre per le due sono scattati i domiciliari.