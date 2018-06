Furto di cosmetici al centro commerciale: denunciate due donne

Due donne sono state denunciate per un furto di cosmetici in un centro commerciale di Mugnano. A darne notizia è il Mattino: si erano impossessate di un ingente quantitativo di trucchi, per uso personale o più probabilmente per la vendita, dal valore di 150 euro.

In un primo momento non erano state scoperte, poi gli addetti alla vigilanza hanno notato che qualcosa non andasse e le hanno bloccate in attesa dell'arrivo dei carabinieri della tenenza di Marano.

Identificate, avevano già precedenti specifici. Dovranno adesso rispondere di furto.