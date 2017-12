Arrestata truffatrice internazionale a Giugliano

Nata in Romania nel 1979, ma residente in via Ripuaria a Giugliano, una donna è stata messa ieri in manette dai carabinieri.

Si tratta di una presunta truffatrice internazionale: era infatti destinataria di mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria rumena. Avrebbe, secondo gli inquirenti, raggirato una banca rumena sottraendole cospicue somme grazie a transazioni finanziarie.

Inutile il suo tentativo di depistare le forze dell'ordine pubblicando sui social fotografie di città estere così da non far credere si trovasse in Italia.

La donna è ora in attesa di estradizione. Dovrà scontare una pena complessiva di sei anni e quattro mesi di carcere.