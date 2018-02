Tratta di esseri umani, arrestata una 59enne: su di lei pendeva un mandato d'arresto europeo

Cinquantanove anni, nigeriana, era destinataria di un mandato di arresto europeo. È stata la polizia di Napoli, della sezione criminalità extracomunitaria della Squadra Mobile, a metterla in manette nel centro del capoluogo partenopeo.

L'accusa, proveniente dalla giustizia belga, per lei è di traffico di esseri umani, istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, associazione per delinquere. La donna, scovata ed arrestata in via Palermo, era titolare di una carta di soggiorno rilasciata proprio a Napoli.