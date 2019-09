Ruba un cucciolo in un negozio di animali: arrestata

Una 39enne di Giugliano è stata messa in manette per furto dai carabinieri della locale stazione. Era entrata in un negozio di prodotti per animali portando via alcuni articoli e un cagnolino.

Aveva peraltro preso di mira un cucciolo di Spitz Pomerania, cane di piccola taglia che era esposto in una cesta. Lo ha preso e nascosto in borsa, per poi uscire. Le sarebbe anche potuta andar bene, ma è rientrata nel negozio forse non soddisfatta di quanto rubato. È a quel punto che il titolare del negozio è intervenuto allertando i carabinieri.

Il cucciolo, del valore di circa 2000 euro, è stato recuperato dai militari a casa della donna e poi riconsegnato – era in perfetta salute – ai titolari del negozio.

L'arrestata si trova ora ai domiciliari, in attesa di processo per direttissima.