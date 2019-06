Le urla di un uomo, poi l'intervento della polizia: stava venendo malmenato da una 25enne

Sava picchiando violentemente un uomo. Venticinque anni, napoletana, è stata bloccata dalla polizia mentre stava estraendo dai pantaloni un coltello da cucina per colpire la sua vittima.

La ragazza è stata arrestata nella serata di ieri a Secondigliano: dovrà rispondere di atti persecutori e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti, in pattuglia, erano su Calata Capodichino. Fermi ad un semaforo rosso, hanno sentito un uomo urlare a pochi metri. Sono quindi entrati in via Tommaso Cornelio quando hanno assistito alla violenza.

Solo il loro intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi per la vittima. Non è chiaro il motivo dell'aggressione.