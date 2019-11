Bonnie e Clyde in trasferta: arrestati due giovani napoletani a Siena

Un uomo e una donna napoletani, entrambi pregiudicati, sono stati messi in manette dai carabinieri a Montepulciano, in provincia di Siena. Erano “in trasferta” in Toscana per compiere – secondo gli inquirenti – dei furti.

Il loro arresto è avvenuto al termine di un inseguimento, successivo al loro non fermarsi ad un alt dei militari sulla Sp 636 vicino a Bettole.

A bordo del mezzo sono stati identificati un uomo di 30 anni e una donna di 22 anni. Stavano tentando di raggiungere il casello Valdichiana della A1 per tornare a Napoli.

Nelle ore precedenti avevano messo insieme un bottino dal valore di 12mila euro, tra utensili da lavoro per l'edilizia, trapani ed altro materiale tutto trafugato.