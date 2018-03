In viaggio con due pistole in macchina: arrestata coppia di napoletani a Cerignola

Un pregiudicato di 63 anni e la sua compagna, di 38 (anch'essa pregiudicata), entrambi partenopei, sono stati arrestati a Cerignola dalla polizia.

Si trovavano in auto, all'uscita dell'autostrada di Cerignola Ovest, quando sono stati fermati. Perquisita la vettura, gli agenti hanno trovato al suo interno due pistole: una calibro 38 carica con 5 cartucce, peraltro rubata, e una calibro 357 carica di 6 cartucce.

L'uomo è stato condotto nel carcere di Foggia, mentre la sua compagna è stata condotta ai domiciliari, avendo due figli di minore età. Sono in corso indagini per capire il motivo per cui fossero armati. La notizia su FoggiaToday.