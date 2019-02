Presa la banda dei cavalli di ritorno: il video di un furto d'auto

I Carabinieri di Pozzuoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 13 italiani e un albanese per furto aggravato, ricettazione e riciclaggio di autovetture di lusso, utilitarie e autoarticolati. Tra i reati contestati anche quello di estorsione perché in tre circostanze i malfattori avevano preteso denaro per restituire altrettante vetture con il metodo del “cavallo di ritorno”.

Gli indagati rubavano veicoli di diverse tipologie per poi prevalentemente immetterli in circuiti di ricettazione e riciclaggio. Alcune automobili sono state recuperate in Spagna, a Bari e in provincia di Caserta. Nel corso dell’indagine sono stati eseguiti 3 arresti in flagranza e si è proceduto a un fermo d’indiziato di delitto.