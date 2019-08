Musica alta e balli in strada in piena notte, donna di 48 anni arrestata

Era in via Cavara: 48 anni, una donna dell'Est Europa la scorsa notte ballava in strada ed ascoltava musica ad alto volume.

Sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale. La 48enne, dopo essersi rifiutata di mostrare i suoi documenti per l'identificazione, ha aggredito i poliziotti danneggiando la loro volante.

A quel punto è stata arrestata per resistenza, oltraggio, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione. Con lei c'era un uomo, deferito perché irregolare sul territorio nazionale.