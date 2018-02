Badante picchia un'anziana e aggredisce agenti di polizia: arrestata

Nella serata di ieri la polizia di Bagnoli ha messo in manette una cittadina ucraina di 59 anni. L'accusa per lei è resistenza e lesione a pubblico ufficiale, aggressione e lesioni personali ai danni di un'anziana donna di 85 anni, della quale era la badante.

A dare l'allarme è stato il figlio dell'anziana, il quale non riusciva a contattare la madre né la badante. L'uomo ha chiesto quindi aiuto ad una vicina che possedeva una copia delle chiavi: la donna è entrata in casa, trovandola a soqquadro e con al suo interno l'anziana donna in lacrime e la badante in stato di agitazione.

L'uomo ha contattato il 113 per chiedere l'intervento della polizia. Gli agenti, intervenuti nell'appartamento di via Terracina a Fuorigrotta, hanno raccolto la testimonianza della donna: era stata malmenata dalla badante e soltanto l'arrivo degli agenti aveva evitato la soffocasse con un cuscino.

La badante a quel punto, alla richiesta di identificarsi, è andata ulteriormente in escandescenze e urlando ha iniziato a lanciare oggetti ai poliziotti, colpendo anche una agente con una bottiglia.

Riusciti infine a bloccarla, i poliziotti l'hanno condotta all'ospedale San Paolo per accertamenti. Verrà giudicata per direttissima.