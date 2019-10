Campo rom di Giugliano, trovato un arsenale di arnesi da scasso

Operazione dei carabinieri a Giugliano: nel campo nomadi del posto, in via Carrafiello, sono stati sequestrati numerosi arnesi scasso e in 460, tra adulti e bambini, sono stati identificati.

I controlli sono stati effettuati dai militari della compagnia di Giugliano e del reggimento "Campania", appoggiati dalla polizia e della polizia municipale.

Sono circa 80 gli attrezzi da scasso rinvenuti e sequestrati. Tra questi, sei piede di porco, otto frese, 38 arnesi da scasso, sette picconi, e due seghe. Nel campo sono stati trovati anche cumuli di rifiuti speciali che saranno smaltiti dal Comune di Giugliano.