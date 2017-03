Pistola nascosta nelle scale di un condominio: era a pochi metri dalla bici di un bimbo

E' stata rinvenuta alla Pignasecca in via Tornesi, una pistola nascosta nelle scale di un condominio, vicino alla bici di un bambino.

L'arma è una semiautomatica calibro 6,35 con matricola abrasa, carica e con 8 colpi nel caricatore.

La scoperta è dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia centro. Indagini per accertare chi abbia nascosto l’arma e se sia stata usata in fatti di sangue o intimidatori consumati negli ultimi tempi nella zona tra i Quartieri Spagnoli e via Pignasecca.