Seconda Guerra Mondiale: trovati residuati bellici su una spiaggia di Pozzuoli

Sono stati trovati e poi rimossi, lungo la spiaggia limitrofa agli ex cantieri Armstrong, tra Pozzuoli e Arco Felice, alcuni residuati bellici della seconda guerra mondiale.

Si tratta di armi appartenenti probabilmente ad alcuni colpi di mortaio.

L'area era già stata protagonista in passato di altri ritrovamenti simili. Gli ex cantieri Armstrong furono utilizzati come un arsenale di artiglieria durante il secondo conflitto mondiale bellico.