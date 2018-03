Ercolano, armi e droga sotterrate vicino agli scavi. Le immagini del ritrovamento

Armi e droga sotterrate vicino agli scavi di Ercolano. Durante un'operazione di controllo in un'area rurale su via Mare, i carabinieri della stazione locale, al lavoro insieme all'unità cinofila di Saro ha ritrovato tre armi senza matricola: si tratta di un revolver e di due pistole semi automatiche di cui una già carica.

Nel sacchetto, rinvenuto dai cani in una fossa scavata appositamente , anche 50 cartucce e 20 grammi di hashish. Le armi erano in condizioni perfette e pronte per essere usate, probabilmente per eseguire rapine in zona. Al momento, i militari stanno provvedendo a individuare il proprietario del terreno. Il sequestro di armi e droga è stato compituo, al momento, contro ignoti.