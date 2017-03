Armi e droga, scattano i controlli nel Rione Traiano e a Pianura

I Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione di Bagnoli hanno arrestato per spaccio un 25enne del Rione Traiano, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso su via Catone a pochi passi da casa a vendere cocaina a numerosi giovani acquirenti. Dopo le formalità è stato portato nel carcere di Poggioreale. I suoi “clienti” sono stati tutti bloccati, identificati e segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga; perquisiti, sono stati trovati con ancora addosso le dosi appena comprate. Sono 12 i grammi di cocaina sequestrati.

Poco dopo, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un 24enne, di Napoli, residente a Pianura. I militari lo hanno sorpreso mentre si intratteneva all’esterno della propria abitazione in compagnia di alcuni pregiudicati. Ora è in attesa del giudizio direttissimo.

Nel corso di perquisizioni nei complessi di edilizia popolare di Via Marco Aurelio e Via Romolo e Remo, infine, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una “Tanfoglio” carica e con matricola abrasa, mezzo chilo di cocaina divisa in dosi e materiale per il confezionamento della droga.