Armi e droga nell'ascensore: la scoperta

Un posto già utilizzato in passato che in uno dei rioni “caldi” della città non poteva mancare. Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno scoperto e sequestrato armi e droga all'interno del rione Penniniello. I poliziotti hanno realizzato nel fine settimana una serie di perquisizioni nei palazzi di edilizia popolare riuscendo a scoprire alcuni nascondigli utilizzati dalla criminalità locale.

La scoperta

All'interno del vano ascensore sono stati trovati una pistola Glock 9x19, con matricola ribattuta, con colpo in canna e un puntatore laser. Accanto all'arma c'erano anche due caricatori con all'interno 40 cartucce, altre 19 cartucce calibro 9 e 50 grammi di hashish e canapa indiana. L'arma verrà controllata per stabilire se sia stata utilizzata per fatti di sangue.