Forcella, trovato un arsenale di armi in una cassaforte

La Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, ha sequestrato una pistola semiautomatica cal. 9x21, completa di caricatore con 6 cartucce, una pistola revolver a tamburo calibro 44, nonché 51 cartucce calibro 44 magnum, del tipo con ogiva in piombo e 60 cartucce calibro 9.

Il materiale sequestrato è stato rinvenuto dagli agenti della VI^ sezione – Criminalità Diffusa – Falchi della Squadra Mobile, all’interno di una cassaforte a muro, abilmente nascosta in una parete del terrazzo di copertura di un fabbricato in Via Forcella, storica roccaforte del Clan Giuliano. Da accertamenti effettuati, la pistola Beretta è risultata rubata in Ariano Irpino (AV) ben 6 anni fa. Saranno gli agenti della Polizia Scientifica, a cui le armi sono state affidate che, attraverso accertamenti tecnico-balistici, verificheranno l’eventuale loro utilizzo nei recenti episodi criminosi.