Pistole, mazze, coltelli e droga trovati in casa di un 24enne

Un piccolo arsenale con armi di ogni genere è stato scoperto dai carabinieri di Sant'Antimo. In un'abitazione del posto i militari hanno scoperto di tutto. In casa di un 24enne sono stati ritrovati, infatti, due pistole sceniche prive del tappo rosso, 13 cartucce, tre coltelli, uno a scatto, uno a farfalla e uno a serramanico, due mazze da baseball di legno, quattro carte ricaricabili sul cui possesso il giovane non ha saputo dare spiegazioni.

Insieme a questa serie di armi sono stati ritrovati anche un grammo di hashish e due bilancini elettronici. Il piccolo “tesoro” è valso al giovane una denuncia per detenzione illegale di armi e munizionamento ed una segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti.