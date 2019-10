Armi in un'ascensore: la scoperta dei carabinieri

Controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, insieme a quelli del Reggimento Campania. A Marigliano, in una palazzina popolare di via Pontecitra, i militari della stazione locale hanno scoperto un vero e proprio arsenale: una pistola modello 315 automatica, una pistola modificata Kimar a canne sovrapposte e una revolver. Insieme alle tre armi, trovate nel vano motore di un ascensore, 42 cartucce di vario calibro, un taser e 94,8 grammi di crack.

Sempre a Marigliano denunciato un 22enne per guida senza patente e un 51enne del posto per evasione. È stato trovato in strada nonostante fosse ai domiciliari. I militari della stazione di Castello di Cisterna, invece, hanno rinvenuto in uno stabile della “Cisternina” 35,24 grammi di cocaina, 30,56 di crack e 3,15 di hashish. La droga era nascosta in un sottoscala e stoccata in una scatola di scarpe.