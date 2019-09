Arsenale nell'armadio: in manette un 58enne

I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno arrestato per porto abusivo di armi clandestine e ricettazione un 58enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato un vero e proprio arsenale, detenuto illecitamente e occultato in un armadio della camera da letto. Nelle disponibilità del 58enne c'era un fucile da caccia marca Franchi, provento illecito di un furto consumato in un’abitazione di S.Giuseppe Vesuviano, un fucile marca Breda con matricola abrasa, 475 cartucce di vario calibro e 1 chilo e 380 grammi di polvere da sparo, utile per la preparazione “fai da te” delle munizioni. Sequestrato quanto rinvenuto, i militari hanno arrestato il 58enne che, in attesa di giudizio, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Le armi saranno sottoposte a perizie balistiche.