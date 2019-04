In auto pronti a sparare: arrestati tre uomini

Avevano preso un'auto a noleggio ed erano armati fino ai denti. Non è ancora chiaro se avessero un obiettivo o la loro fosse “ordinaria amministrazione”. Arrestati tre uomini trovati con armi addosso. A scoprirli sono stati i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che li hanno bloccati lungo via del cimitero.

La perquisizione

I militari li hanno fermati per un controllo e dopo una perquisizione hanno scoperto che addosso avevano una semiautomatica con matricola abrasa e il colpo in canna e un revolver rubato rubato. A uno di loro è stato sequestrato anche un mini telefono cellulare. Tutti e tre sono accusati di detenzione e porto illegale d'arma da fuoco clandestina e ricettazione. Infine sono stati portati in carcere.