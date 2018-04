"Ci sono persone armate in un'auto": paura a piazza Garibaldi

I poliziotti, poco dopo le 12.00 di ieri, su segnalazione della Sala Operativa, hanno rintracciato un’autovettura sulla quale erano state segnalate persone armate.

Gli agenti hanno intimato l’alt all’autista il quale, arrestava la corsa ma, insieme ad una delle passeggere, ha pensato bene di fuggire.

Dopo un rocambolesco inseguimento i due fuggiaschi sono stati bloccati ed identificati: si tratta di un 28enne milanese e di una 21enne serba.

La terza passeggera, rimasta in auto, era una sedicente cittadina belga di 18 anni. Durante il tentativo di fuga, la donna serba ha lasciato cadere una borsa di colore nero, recuperata successivamente. Gli agenti hanno nella vettura attrezzi idonei allo scasso e numerosi orologi di marchi importanti, presumibilmente di illecita provenienza. Tutti gli orologi e gli attrezzi sono stati sequestrati, così come l’autovettura che è risultata intestata ad un soggetto ritenuto la classica testa di legno, essendo intestatario di 152 veicoli.

I tre soggetti sono stati denunciati, in stato di libertà per il reato di ricettazione, eccezione fatta per la donna serba.