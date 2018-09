Rinviato a giudizio i Cesaro: corruzione per far eleggere Armando

Un'intera famiglia a processo. Non una famiglia qualunque. Rinviati a giudizio con l'accusa di corruzione elettorale il senatore di Forza Italia, Luigi Cesaro ed il figlio e consigliere regionale Armando Cesaro. Insieme a loro verranno giudicati anche Aniello e Raffaele Cesaro, fratelli del senatore ed in carcere per un'altra inchiesta. Questa inchiesta, invece, si riferisce a presunte pratiche corruttive per permettere l'elezione di Cesaro jr nel consiglio regionale.

Presunti favori e promesse che, secondo l'accusa, hanno portato ad un successo elettorale del figlio del senatore senza precedenti. Insieme a loro verranno giudicati anche un altro consigliere regionale di Forza Italia, Flora Beneduce, ed altre 24 persone. A tutti loro è stato notificato un decreto di citazione a giudizio diretto. Tutti dovranno comparire dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli nord. La prima udienza è fissata per il prossimo 13 dicembre.