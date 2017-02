Blitz dei carabinieri: trovata arma nascosta dietro la statua di San Pio

Trovate armi cariche e pronte all’uso nascoste tra Secondigliano, Bacoli e Mariglianella.

Grazie alla perquisizione dei carabinieri di Secondigliano, nell’area verde sottostante il ponte di Capodichino, zona nota alle forze dell’ordine per essere controllata dal clan Vannella-Grassi, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica carica.

A Bacoli, invece, i carabinieri della stazione locale con l’aiuto dei colleghi dell’aliquota operativa della compagnia di Pozzuoli, hanno trovato un'altra semiautomatica carica, rubata a dicembre scorso a Palma Campania. Era nascosta nel sottosella di uno scooter lasciato in un'area di sosta privata. Il 33enne, responsabile del parcheggio, dove si trovava il motorino, è stato denunciato per favoreggiamento non avendo fornito valide giustificazioni riguardo la presenza dello scooter.

Infine, i carabinieri di Marigliano e Brusciano, durante una perquisizione a Mariglianella, nel complesso “ex legge 219”, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un’atra pistola carica, rubata nell’aprile 2012 a Sant’Anastasia. L’arma, accanto alla quale è stata trovata una busta di plastica con 10 cartucce, era nascosta dietro la statua di San Pio. Tutte le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte agli accertamenti balistici e dattiloscopici.