Via Arenaccia, aggredisce con un punteruolo padre e fratello: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli hanno tratto in arresto un 33enne già noto alle forze dell'ordine. Gli operanti sono intervenuti d’urgenza in via Arenaccia per aggressione in atto, bloccando il 33enne dopo una colluttazione che ha portato a contusioni guaribili in pochi giorni per un Appuntato. Sul posto è stato accertato che immediatamente prima il 33enne aveva aggredito con un punteruolo (poi rinvenuto e sequestrato) il padre 62enne e il fratello 35enne causando loro contusioni varie guaribili tra i 4 e 5 giorni.

Nel corso del litigio con i familiari anche il 33enne ha riportato contusioni al naso per le quali diagnosi e prognosi sono in via di definizione.

L’arrestato è ora a disposizione dell’AG.