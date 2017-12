Le vie di Napoli cambiano nome: strade per Arafat, Titina De Filippo, Sacco e Vanzetti

Via Yasser Arafat e via Sacco e Vanzetti. Saranno i nuovi nomi di due strade napoletane. La decisione è il frutto dalla commissione toponomastica del Consiglio comunale. Su proposta della comunità palestinese il politico Yasser Arafat avrà una propria strada (si legge 'area di circolazione'), non è dato ancora sapere dove. Quel che è certo è che all'innocente vittima di camorra Lino Romano sarà intitolato il parco comunale di Marianella: la proposta dell'ottava municipalità è stata approvata.



Agli anarchici Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, ingiustamente condannati a morte negli Stati Uniti nel 1927, sarà intitolata una strada nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Una strada sarà dedicata al gallerista Lucio Amelio, un'altra all'attrice Titina De Filippo (la ex via Nuova San Ferdinando) e infine Traversa Costantino a Fuorigrotta diventerà via Concetta Barra in onore della cantante morta nel 1993.