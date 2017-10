L'ultimo lavoro dell'architetto morto nella palazzina crollata

Ieri pomeriggio ha aperto un locale a Torre Annunziata. Non è un locale qualunque, visti gli avvenimenti che hanno sconvolto la città negli ultimi mesi. Il locale “Fuori Bottega” è stato progettato da Giacomo Cuccurullo, l'architetto e dipendente comunale, morto durante il crollo della palazzina di Rampa Nunziante dello scorso 7 luglio. Con lui persero la vita la moglie Edy, il figlio Marco ed altre cinque persone.

Il negozio che ha aperto lungo corso Umberto I è stato il suo ultimo progetto che non ha potuto veder finito. Si tratta di un punto vendita di alimentari di giorno che di sera si trasforma in un bar. L'architetto aveva progettato tutta la struttura e l'arredamento con il suo stile estroso e proprio in suo ricordo domani sera si terrà un incontro a cui parteciperanno il proprietario Raffaele Di Gennaro ed il fratello del tecnico comunale defunto, Attilio.