Capri senza ambulanza: il parroco scrive a Beatrice Lorenzin

Sono 20 giorni che l'ambulanza elettrica del 118, a Capri, è ferma. Don Carmine del Gaudio, parroco dell'isola, fa appello al ministro alla Salute Beatrice Lorenzin, che proprio a Capri si è sposata l'estate scorsa. A riportare la vicenda è Il Mattino.

Si tratta di un fermo che sta costringendo i sanitari a trasportare le attrezzature del pronto soccorso a piedi, con tutti i problemi che ne conseguono. In quest'ultimo fine settimana ad esempio ci sono state emergenze nelle zone alte dell'isola come Tiberio, Via Lo Capo, Matermania.

All'Asl hanno scritto Giovanni De Martino, sindaco di Capri, e il consigliere delegato alla Sanità Paolo Falco. La richiesta è l'immediato ripristino del servizio. Falco ha inoltre chiesto al responsabile del 118 Ercole Rossi di verificare eventuali disponibilità di vetture tra le associazioni di volontariato.