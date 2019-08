L'appello di una mamma napoletana: "Aiutatemi a ritrovare i miei figli, non li vedo da 14 anni"

"Cerco disperatamente i miei figli, Carolina Borrelli nata a Roma nel 2000, e Carmine, nato a Napoli nel 2002". Comincia così il toccante appello della madre biologica dei due giovani. "Sono passati 14 anni da quando i due erano nella casa famiglia di Bagnoli. Voglio incontrarli urgentemente, so che non è facile per me ma mi sento bene e vorrei questa benedizione. Vi sto cercando disperatamente, figli miei, sono malata e voglio raccontarti la verità. Purtroppo vostro padre è morto, io sono sola".

"Ce la sto mettendo tutta", prosegue la signora Antonietta. "So che sono stati adottati a Lissone - Monza Brianza, ma vorrei sapere se vivono ancora lì. Sono pronta a prendermi le responsabilità". In queste ore centinaia di persone diffondono l'appello anche al Nord, nei paesi della provincia di Monza Brianza dove dovrebbero trovarsi i due ragazzi.