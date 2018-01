Rapina in farmacia a Miano: l'appello dell'imprenditore

Un atto di violenza subito all'interno del proprio esercizio commerciale per il quale chiede giustizia e maggior controllo. A parlare è Raffaele De Nigris, il proprietario della farmacia di via Janfolla a Miano, vittima di una violenta rapina lunedì sera. Tre malviventi si sono introdotti all'interno dell'esercizio commerciale ad orario di chiusura ed hanno sequestrato uno dei lavoratori della farmacia. Minacce e percosse fino a quando il malcapitato non ha consegnato le chiavi ed è stato costretto ad andare via a bordo della sua auto con una pistola puntata alla tempia. Un incubo durato un'ora al termine del quale è stato ricoverato al pronto soccorso.

I malviventi hanno invece svaligiato la cassa portando via tutto il denaro. Un colpo efferato che ha dato il via al dibattito sulle condizioni di sicurezza degli esercizi commerciali in periferia. Proprio il proprietario della farmacia ha dichiarato che «Il degrado delle periferie urbane si manifesta ancora più in alcuni esercizi commerciali, che pur offrendo un servizio per la collettività sono e restano vittime di soprusi e violenze. Sarà chiesto un intervento della Prefettura per garantire almeno in quartieri degradati come quelli di Miano e Secondigliano la presenza dell’esercito presso edifici o luoghi pubblici sensibili quali le farmacie, presidio per la salute dei cittadini e quindi da salvaguardare alla stregua di piazze e strade.

Sarebbe auspicabile pertanto che in quartieri particolarmente degradati, come quelli teatro della violenta rapina, siano presenti mezzi blindati dell’esercito con militari in strada, come già avviene sul lungomare Caracciolo. Siamo certi che le istituzioni sapranno considerare la vita dell’uomo della stessa importanza, sia se passeggia sul lungomare, sia se è costretto a comprarsi un farmaco per potersi curare».