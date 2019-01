Extracomunitari, blitz dei carabinieri in due case sovraffollate

Due appartamenti, in via Francesco Gozzolino a Casandrino, sono stati controllati dai carabinieri di Grumo Nevano nel corso di un servizio a contrasto del sovraffollamento abitativo.

I militari – coadiuvati da personale dell’Asl Napoli 2 Nord – hanno denunciato a piede libero sette persone: cinque uomini (due dei quali del Pakistan) e due donne. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo di inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità, non avendo – fanno sapere i carabinieri – "ottemperato a ordinanza sindacale emessa il 13 dicembre scorso".

Nella prima abitazione sono state scoperte 15 persone bengalesi e pakistane, in sovraffollamento rispetto a quanto prescritto in base alla metratura dell'appartamento. La seconda abitazione invece non risultava avere i requisiti minimi di base. Entrambi gli appartamenti erano in condizioni igienico-sanitarie ritenute precarie dagli operanti.

Per altre tre abitazioni, anch'esse in via Gozzolino, si è proceduto amministrativamente nei confronti degli affittuari.