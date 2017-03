Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Zinno: «Solidarietà a Giorgiano»

Interviene anche l'attuale sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno sull'inchiesta che questa mattina ha portato all'arresto dell'ex primo cittadino Domenico Giordano. Tra le carte dell'ordinanza “The queen” figurano anche presunte irregolarità riguardanti i lavori di riqualificazione di Villa Bruno. Doveroso l'intervento del primo cittadino che ha tenuto a precisare alcuni dettagli su quell'appalto. «Ho appreso dalla stampa che la magistratura sta indagando su un appalto per i lavori di riqualificazione di Villa Bruno, nell'ambito di una più generale inchiesta che vede coinvolte 77 persone.

Si tratta di lavori che non sono stati mai eseguiti perché il comune ha rescisso il contratto con la ditta aggiudicataria, a cui l'ente non ha mai versato un centesimo. Anzi, recentemente abbiamo anche vinto la causa per l'escussione della polizza fidejussoria e siamo in attesa di ricevere 100mila euro da parte dell'assicurazione». Zinno poi ha voluto anche dimostrare la propria vicinanza al suo predecessore continuando con la sua nota. «Esprimo la massima fiducia nella magistratura e, nel contempo, vicinanza all'amico Mimmo Giorgiano e ai dipendenti comunali».