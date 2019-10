E' caos traffico in Tangenziale, l'appello: "Riaprite via Partenope"

Lunghe code segnalate anche oggi in Tangenziale. Cittadini sul piede di guerra.

La proposta, che sarebbe arrivata da Cirino Pomicino, di aprire via Partenope è stata criticata da Mario Calabrese: "Trovo vergognoso che il Comune di Napoli non sia stato preventivamente informato da Tangenziale di Napoli dell’intervento lungo il viadotto Capodichino. Io l’ho saputo tramite una telefonata solamente lunedì. Da quanto tempo erano programmati questi lavori? E’ la prima volta che accade una cosa del genere”. Così l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti del Comune di Napoli Mario Calabrese ai microfoni de “La Radiazza” sul caos in tangenziale generato dai restringimenti lungo il viadotto Capodichino per alcune verifiche strutturali.