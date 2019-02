Riprende vita uno dei palazzi più antichi della Sanità

"Stiamo provando a riaprire il Mendicicomio ai Cristallini, una struttura di settemila metri quadrati. Contiamo di restituire il palazzo alla città entro l'estate e ospiteremo li' attività di politiche sociali, per gli anziani e contro la dispersione scolastica, legate al progetto Piter, il più grande piano contro la dispersione scolastica dal dopoguerra a oggi". Lo annuncia il presidente della Terza Municipalità di Napoli, Ivo Poggiani, intervenendo a margine della presentazione del progetto Caterina per costruire territori educativi nei quartieri della città. Il Mendicicomio comunale assisteva poveri ed anziani in uno dei palazzi storici più grandi del rione Sanità ma è abbandonato da alcuni decenni.

Il restauro

I restauri all'edificio potrebbero terminare presto, grazie "a un'ultima tranche di fondi da 700mila euro che sono stati stanziati", assicura Poggiani. Tra gli interventi previsti nel quartiere contro la dispersione, la Municipalità sta pensando poi ad aumentare le attività sportive. "Quando aprimmo una palestra con il questore e padre Antonio Loffredo nel chiostro della Sanità - ricorda il presidente della Municipalità - recuperammo tanti ragazzini che il pomeriggio non sapevano cosa fare e se ne stavano in piazza. Oggi seguono dei corsi di boxe. Il problema dei quartieri è spesso l'assenza di spazi di socialità. Allora, adottare strade e riaprire spazi pubblici ci consente di intercettare quei ragazzi che hanno bisogno di maggiori attenzioni".