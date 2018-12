Si rinnova il tradizionale appuntamento con l'aperitivo della Vigilia di Natale. Due le zone di Napoli prese letteralmente d'assalto: piazza Bellini e baretti di Chiaia. Migliaia di giovani si sono riversati in strada per brindare a colpi di spritz. Difficile anche camminare. Canti e balli in piazza Bellini, selfie e cappellini di Natale a Chiaia.