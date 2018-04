Secondigliano, 37enne di Afragola con 500 euro falsi nell'Apecar

Transitando lungo via Limitone d’Arzano i Carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Torre del Greco hanno notato un uomo fermo a bordo di un apecar. Insospettiti hanno proceduto a perquisizione e hanno rinvenuto nella portiera 25 banconote da 20 euro false. Tratto in arresto per spendita ed introduzione nello stato di banconote false un 37enne di Afragola già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato anche denunciato per ricettazione poiché il “tre ruote” è risultato avere il numero di telaio illeggibile.

Dopo le formalità è stato tradotto ai domiciliari.