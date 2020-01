Secondo Policlinico, anziano cade nel parcheggio: "Pavimentazione in pessime condizioni"

L'episodio è avvenuto al Secondo Policlinico di Napoli: un anziano, nella struttura sanitaria per una visita medica, è caduto nel parcheggio a causa - secondo quanto ha dichiarato - delle "pessime condizioni della pavimentazione".

L'episodio è stato denunciato da Giuseppe Alviti, così come dalla pagina Facebook "Insieme facciamo tutto". "È una vergogna - sono le parole di Alviti - che la pavimentazione dei parcheggi di un grande ospedale come il Secondo Policlinico sia in queste condizioni"

"Chiediamo alla direzione generale del Policlinico - ha concluso - di intervenire immediatamente per tutelare l'accesso ai padiglioni della struttura".